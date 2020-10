Amministrative 2020, si va al ballottaggio: ad Augusta Gulino-Di Mare, a Floridia Carianni-Burgio

Sarà necessario il turno di ballottaggio sia ad Augusta che a Floridia per eleggere i nuovi sindaci e i rispettivi consigli comunali.

Ad Augusta (manca una sola sezione per il dato finale) a contendersi la poltrona di primo cittadino saranno Pippo Gulino, già sindaco del capoluogo megarese, e Giuseppe Di Mare. Il primo sostenuto da tre liste (Civica per Augusta, Augusta 2020, Nuovo Patto per Augusta) ha ottenuto il 31,30% dei voti. Di Mare con 4 liste (CambiAugusta, C'è un futuro per Augusta, 100 per Augusta, Destinazione Futuro) ha raccolto il 27,32% delle preferenze.

Subito dopo si è piazzato Massimo Carrubba, anch'egli ex sindaco di Augusta con il 20,15%; poi il sindaco uscente Cettina Di Pietro con il 17,47% e infine Massimo Casrtano con il 3,76%.

A Floridia il turno di ballottaggio vedrà protagoniste Marco Carianni sostenuto da 2 liste (Progetto Floridia e Floridia Futura) che ha ottenuto il 26,01% dei voti e Salvo Burgio appoggiato da 3 liste (Cambiala, Ora Sicilia al Centro, Riparti Floridia) che ha raccolto il 18,15% dei consensi. Per quest'ultimo è stato un testa a testa fino alla fine con Claudia Faraci che si è fermata al 17,56% e Cristian Fontana che ha avuto il 17,26% dei voti.

A seguire Giovanni Limoli al 10,20%, Gaetano Gallitto al 7,76% e Lino Romano 3,06%.