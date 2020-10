Amministrative 2020: ad Augusta e Floridia si va verso il ballottaggio

Ballottaggio praticamente certo sia ad Augusta che a Floridia per le elezioni amministrative 2020.

E se ad Augusta i due contendenti sono quasi certi, manca ancora qualcosa per avere i nomi dei due candidati che torneranno a confrontarsi a Floridia tra due settimane.

Ad Augusta i due candidati che, a meno di sorprese, torneranno alle urne sono l'ex primo cittadino, Pippo Gulino (Civica per Augusta, Augusta 2020, Nuovo Patto per Augusta) e Giuseppe Di Mare (CambiAugusta, C'è un futuro per Augusta, 100 per Augusta, Destinazione Futuro). Terzo l'ex sindaco, Massimo Carrubba. Solo quarta Cettina Di Pietro, sindaco uscente; ultimo Massimo Casertano.

A Floridia, secondo dati ancora non ufficiali in testa c'è Marco Carianni (Floridia Futura, Progetto Floridia) seguito da Salvo Burgio (Cambiala, Ora Sicilia al Centro, Riparti Floridia). Quest'ultimo incalzato a breve distanza da Claudia Faraci (Claudia Faraci Sindaca, Partito Democratico).