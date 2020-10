Coronavirus, un nuovo positivo in provincia di Siracusa. In Sicilia 128

Un nuovo positivo da covid in provincia di Siracusa nelle ultime 24 ore. In Sicilia, secondo quanto riporta il bollettino del 5 ottobre, sono 128 a fronte di 2.656 tamponi con 361 pazienti ricoverati con sintomi, altri 28 in terapia intensiva, 2.969 in isolamento domiciliare e altri due decessi. Le vittime sono una donna di 65 anni e un uomo di 71 anni entrambi morti a Palermo. In totale nell'isola i positivi attuali sono 3.358.

I nuovi casi sono così distribuiti nelle varie province: oltre all'unico caso del Siracusano, 3 sono a Trapani, 63 a Palermo, 15 a Ragusa, 5 a Caltanissetta, 31 a Catania e 10 a Messina.