Affluenza definitiva: ad Augusta è al 61,75% e a Floridia al 59,79%

In calo l'affluenza alle urne per le elezioni amministrative 2020 nei 2 Comune dl Siracusano, Augusta e Floridia, dove i cittadini sono stati chiamati al voto per l'elezione dei rispettivi sindaci e consigli comunali.

A Augusta si è recato a votare il 61,75% in calo del 6,45% rispetto alle ultime amministrative. A Floridia ha votato il 59,79% degli aventi diritto al voto: il 4,98% in meno rispetto alla precedente tornata.

Chiusi i seggi alle 14 sono iniziate le operazioni scrutinio.