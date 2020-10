Siracusa Pride 2020, nuovo appuntamento online

Un nuovo appuntamento online stasera alle 21,45, dopo una breve pausa estiva, con il Siracusa Pride 2020.

“Scuola, perché e come educare alle differenze e alla sessualità” sarà questo il titolo del nuovo evento in diretta sulla pagina Facebook “Siracusa Pride”, condotto dalle giornaliste Nadia Germano e Alessia Zeferino, che vedrà come ospiti Giovanna Cristina Vivinetto, docente e poetessa transessuale; Chiara Mazzarino, studentessa e coordinatrice Unione Degli Studenti Siracusa; Lorenzo Perrona, docente e componente esecutivo Cobas Scuola Siracusa; Emma Lo Magro, psicoterpeuta ed esperta in sessuologia clinica; Tiziana Biondi, vice presidente Stonewall e Alessandro Dainotti, vice presidente Arcigay Siracusa.

L'evento è organizzato e promosso da tutte le associazioni che insieme ad Arcigay e Stonewall Siracusa, coorganizzano e copromuovono il Siracusa Pride 2020 (Amnesty International - Gruppo Italia 85, Arci, Arciragazzi Siracusa 2.0, Ass. Culturale A Bedda Sicilia, Astrea in memoria di Stefano Biondo, Centro Antiviolenza Ipazia, CgilL, Cobas Scuola Siracusa, Giosef Siracusa, No all’Odio – Movimento di contrasto ai discorsi d’Odio, R.e.a.. - Rete Emporwerment Attiva, Rete Degli Studenti medi, UIL, Unione Degli Studenti Siracusa, Zuimama Arciragazzi).