Siracusa, assemblea Fillea Cgil: "Si verifichi l'eventuali uso improprio della Cig"

Assemblea generale della Fillea-Cgil di Siracusa, per approvare bilancio consuntivo 2019. I sindacato degli edili della Cgil si conferma il primo sindacato della provincia: un lavoratore su due delle costruzioni è iscritto alla Fillea.

"Il settore è ripartito immediatamente a maggio, assetato di lavoro e trainato dall'edilizia privata - spiega il segretario generale della Fillea siracusana, Salvo Carnevale - Fermi al palo gli appalti pubblici. Dai rilievi risulta pressoché totale l’uso della Cassa integrazione (oltre il 90%) nel periodo di lockdown. Inquietante il fatto che si siano palesate imprese sconosciute al sistema bilaterale edile e anche per questo chiediamo che vengano incrociati i dati tra Inps e Cassa edile per verificare l’eventuale uso improprio della Cig".

Il Recovery Fund viene indicata come la vera grande opportunità "ma senza un piano strategico, l'Italia non andrà da nessuna parte. Eppure servirebbe ridare decoro alle città della provincia – conclude Carnevale - e bisogna approfittare del bonus 110% per rilanciare il settore".