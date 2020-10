Siracusa, normative anticovid: al via incontri nelle scuole

Si è tenuto all'Istituto comprensivo “Emanuele Giaracà” il primo di una serie d’incontri che l’assessorato alla Protezione civile del Comune ha organizzato per fornire alle scuole chiarimenti sulle disposizioni sanitarie anti-Covid 19.

Hanno relazionato Angelo Giudice e Gaetano Scifo, per la Funzione sanitaria, l’assessore alla Protezione civile, Sergio Imbrò eMaria Rita Maccarrone per la Funzione volontariato, l’ingegnere Pietro Fazio, responsabile del servizio di Protezione civile, e il preside dell'istituto, Carmela Accardo.

Altri incontri saranno realizzati in altri istituti della città che hanno già avanzato richiesta al Comune.