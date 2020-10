Siracusa, controlli al tappeto nella piazza di spaccio di via Immordini: sequestrate cocaina, hashish e marijuana

Passata al setaccio nel fine settimana la piazza di spaccio di via Immordini a Siracusa.

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno rinvenuto e sequestrato 5 grammi di cocaina suddivisa in 25 dosi, 31 grammi di marijuana suddivisa in 53 dosi, 67 grammi di hashish suddivisa in 117 dosi, tutte pronte per lo spaccio, oltre a 55 euro in monete.

La vendita al dettaglio della droga sequestrata avrebbe fruttato agli spacciatori circa 1.500 euro