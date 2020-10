Augusta, continua a molestare l'ex moglie: finisce in carcere

Avrebbe continuato a mettere in atto condotte di violenza verbale e minacce nei confronti della ex moglie nonostante la misura di allontanamento dalla casa familiare. Da qui la richiesta di emissione di un provvedimento più restrittivo e l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per un 48enne di Augusta.

Per l'uomo si sono aperte le porte della casa circondariale di Cavadonna.