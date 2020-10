Siracusa, ubriaco e molesto in un bar: aggredisce anche i Carabinieri

E' finito in manette per resistenza e violenza a pubblico ufficiale ed è stato denunciato per i reati connessi al suo stato di ubriachezza. Si Tratta di Aldo Malignaggi Aldo, 47 anni, siracusano, che nella notte tra sabato e domenica, ha creato trambusto in un bar di piazza Archimede, in Ortigia.

L'uomo, in evidente stato di ebrezza alcolica, è entrato in un bar chiedendo insistentemente che gli fossero somministrate bevande alcoliche e urlando contro i passanti.

All'arrivo dei carabinieri, chiamati dal proprietario del locale pubblico, Malignaggi ha dato in escandescenze, minacciando e offendendo i militari che, con non poca fatica, lo hanno immobilizzato e portato via. Anche in caserma l’uomo ha proseguito opponendo resistenza. Una condotta che gli è costata l'arresto. Per lui sono stati disposti i domiciliari.