Siracusa, vertenza Ideal Service: lavoratori in sciopero

In sciopero i lavoratori e le lavoratrici di Ideal service dell’appalto di supporto all’amministrazione comunale.

Ad oggi infatti, 12 unità su 62 non hanno la propria collocazione in appalto a seguito della scelta dell’amministrazione di dividere i servizi offerti in diversi capitolati. Giovedì scorso la proclamazione dello stato di agitazione da parte dei segretari di Uiltucs e Filcams Cgil, Anna Floridia ed Alessandro Vasquez.

"Il Comune si sta assumendo una responsabilità enorme. Giovedì scorso abbiamo avuto un confronto con il Sindaco e in quell’occasione il primo cittadino ha ribadito l’applicazione della clausola sociale anche nei profili orari e reddituali, ma ad oggi, la parte di appalto che riguarda la digitalizzazione e l’archiviazione degli uffici anagrafe, immigrazione, stato civile, non ha una propria collocazione".

Da qui la richiesta di ampliamento della proroga dell’ufficio tributi calcolata solo su 35 persone.

I due esponenti sindacali, infine, sono estremamente critici sulla "mancanza di progettazione mostrata dal Comune".