Siracusa, attacchi al centro antiviolenza Ipazia: attestazioni di solidarietà

Attestazioni di solidarietà per il Centro antiviolenza Ipazia oggetto di diverse intimidazioni.

"Il Partito Democratico - scrive in una nota il segretario provinciale, Salvo Adorno - esprime piena solidarietà alla presidente del Centro e a tutte le donne che offrono il loro servizio alla comunità cittadina attraverso l’azione di volontariato presso il Centro". Adorno inoltre sollecita l'intensificazione dei controlli e la repressione degli atti di violenza sempre più frequenti contro il Centro e contro le donne.

Analoga posizione da parte della Brigata rosa: "Anche questa volta i gesti di amicizia, solidarietà, gratitudine per lo straordinario impegno profuso non basteranno senza una più ampia mobilitazione delle coscienze e senza l’accelerazione di indagini da parte degli organi preposti che portino all’individuazione dei/ del colpevole. E’ sempre più evidente - prosegue la nota - che questi atti ripetuti non solo mirano a scoraggiare il lavoro duro, silenzioso, quotidiano che le volontarie del Centro espletano da anni sostituendosi al vuoto di iniziative delle istituzioni locali, ma mirano a scoraggiare le denunce di donne maltrattate". Da qui l'auspicio che si faccia presto luce e l'appello ai rappresentanti istituzionali e politici affinché mostrino concretamente vicinanza al Centro, alle volontarie, alla Presidente.