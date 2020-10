Affluenza: alle 22 ad Augusta è al 47,69%, a Floridia al 46,56%

Terza ed ultima rilevazione dell'affluenza della prima giornata di voto per le amministrative 2020.

Ad Augusta alle 22, al momento della chiusura dei seggi, ha votato il 47,69% dei votanti, con un calo del 4,02% rispetto alle amministrative precedenti.

A Floridia, invece, si è recata alle urne il 46,56% con il 18,22% in meno in confronto alla tornata precedente.

I seggi saranno riaperti domani alle 7 e lo resteranno fino alle 14 dopo di che inizierà lo scrutinio.