Coronavirus, 3 nuovi positivi in provincia di Siracusa: In Sicilia 85

Tre nuovi positivi in provincia di Siracusa, mentre sono 85 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Questo quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute.

Nell'Isola sono 329 i ricoverati in ospedale, 24 in terapia intensiva, 2.894 in isolamento domiciliare e due nuovi decessi ( una 95enne a Trapani e una di 80 anni a Catania). Salgono a 3.247 gli attuali positivi.

I nuovi casi sono così distribuiti in Sicilia: oltre ai del Siracusano, 1 a Trapano, 33 a Palermo, 3 ciascuno ad Agrigento, Messina e Caltanissetta, 1 a Enna, 6 a Ragusa, 32 a Catania.