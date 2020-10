Tragica fine di un 57enne a Lentini, muore schiacciato tra la sua auto e il cancello della sua proprietà

E' morto schiacciato tra la sua auto e il cancello del suo fondo agricolo in contrada Seggio a Lentini. Il terribile incidente è costato la vita a Rosario Scrofani, 57 anni, funzionario dell’ufficio del lavoro di Siracusa.

Sul posto gli uomini del commissariato di Lentini: secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe sceso dall'auto per aprire il cancello, ma l’avrebbe lasciata in folle. la vettura si è messa in movimento, e il 57enne non avrebbe avuto il tempo di mettersi da parte.

E' stato un suo amico ad allertare i soccorsi chiamando il 118, ma i sanitari, una volta giunti sul posto, non avrebbero potuto far altro che accertarne la morte.

La procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta.