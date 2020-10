Francofonte, un caso positivo: il sindaco "Tutto sotto controllo"

Un caso di covid-19 a Francofonte. Ne dà comunicazione ai cittadini il sindaco sulla pagina istituzionale del Comune.

"Il paziente - si legge - e' già stato messo in isolamento insieme alla famiglia per rispettare la quarantena. La situazione e' sotto controllo essendo stati attivati tutti i protocolli prescritti tempestivamente.

Si chiede ai cittadini di rimanere cauti, rispettare le norme nazionali e regionali, in particolare mantenere la distanza di sicurezza, provvedere all'igienizzazione delle mani e usare la mascherina sempre anche durante la giornata"