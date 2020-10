Siracusa, controlli su strada: due denunciati

Due persone denunciate a Siracusa dalla Polizia nel corso dei controlli su strada.

Questa notte è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale un 32enne, che non si fermava all’alt e che, una volta bloccato, dava in escandescenza contro gli agenti.

Ieri pomeriggio, invece, un 29enne è stato deferito in stato di libertà per tentato furto aggravato su autovetture.