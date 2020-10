Siracusa, nuova ondata di casi covid e informazioni

"Con l’incremento dei casi Covid in Sicilia e nella nostra provincia, sarebbe opportuno da parte del management dell’Asp dare all’opinione pubblica siracusana le necessarie informazioni, illustrando percorsi e modalità di intervento messi a punto per far fronte alla nuova ondata epidemica".

Questo l'invito che gli esponenti del Pd siracusano, Marika Cirone Di Marco e Salvo Baio, rivolgono ai vertici Asp.

"Le domande cui dare risposte - scrivono in una nota - sono tante e tra queste: condizioni di sicurezza del personale e delle strutture ospedaliere, attrezzamento e allocazione reparti Covid, numero e dotazione dei servizi domiciliari Usca, forniture dei dispositivi, organizzazione screening tamponi, relazione di rete con i medici di base e loro sostegno".