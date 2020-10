Napoli, conflitto a fuoco con la Polizia: muore rapinatore 17enne

Stavano tentando una rapina tra via Duomo e via Marina, a Napoli, mentre passavano degli agenti di polizia. Ne è nato un conflitto a fuoco e uno dei due rapinatori, 17 anni, è morto. L'altro, 18 anni, è rimasto ferito e ora è piantonato in ospedale.

Da quanto si apprende, il giovane ferito è il figlio di Genny 'a Carogna, ultras del Napoli noto alle cronache per la partita di coppa Italia Napoli-Fiorentina prima della quale Ciro Esposito venne ucciso da un ultras della Roma.