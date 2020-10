Massimo Ciccarello fiduciario della sezione siracusana del Gruppo Cronisti Siciliani

Massimo Ciccarello è il nuovo fiduciario della sezione siracusana del Gruppo Cronisti Siciliani di Assostampa aderenti all’Unci. Succede al dimissionario Francesco Nania, alla guida del gruppo siracusano per otto anni, ed è stato eletto alla presenza del segretario regionale del Gruppo, Giuseppe Lo Bianco, e del segretario provinciale dell’Associazione siciliana della stampa, Prospero Dente.

Il congresso sezionale è stato occasione per fare il punto su una categoria che si trova sempre più isolata a fronteggiare le minacce al diritto di cronaca e sui "raffinati tentativi di un Sistema politicoaffaristico diretti a condizionare la libertà di stampa e che negli ultimi anni si è manifestato, in maniera preoccupante, in provincia di Siracusa".

"Il dibattito - si legge nella nota di Assostampa - ha pure affrontato la tematica dei rapporti fra Enti pubblici, Uffici stampa e diritto di cronaca. Il proliferare di comunicati firmati da giornalisti che smentiscono ufficialmente notizie poi risultate vere, pone il Sindacato unico e i suoi Gruppi di specializzazione di fronte a una sfida vitale per salvaguardare la credibilità della professione, in qualunque ruolo sia essa esercitata".

La sezione del Gruppo Cronisti ha inoltre assicurato piena collaborazione alla segreteria Assostampa per iniziative provinciali in favore degli organici redazionali nei quotidiani dell'Isola, "il cui drastico ridimensionamento impoverirebbe pericolosamente pluralità e qualità dell'informazione".