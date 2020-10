Augusta, controllo del territorio: sanzioni per 8.500 euro

Posti di blocco sulle principali arterie stradali cittadine ed extraurbane e ispezioni per far rispettare le misure di contenimento del covid sono stati effettuati dai Carabinieri ad Augusta

Durante i servizi, i militari dell'Arma hanno controllato 20 esercizi commerciali, 290 persone e 162 veicoli, eseguito 27 perquisizioni personali, veicolari e domiciliari contestando diverse violazioni al Codice della Strada: 7 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza; 2 per guida con telefono cellulare; 3 per mancanza di copertura assicurativa, 1 per guida senza aver mai conseguito la patente di guida.

Elevate sanzioni per circa 8.500,00 euro; quattro i documenti di circolazione ritirati, con 45 punti complessivamente sottratti dalle patenti di guida.

Durante una perquisizione personale e domiciliare a carico di un 45enne augustano, sono stati rinvenuti 1 grammo circa di marijuana e 3 spinelli già confezionati nascosti in cucina; circa 2 grammi di marijuana sono stati trovati nel marsupio di un altro giovane.

Entrambi sono stati segnalati alla Prefettura.