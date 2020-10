Seggi aperti ad Augusta e Floridia, si vota per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali

I cittadini di Augusta e Floridia chiamati alle urne per l'elezione di sindaco e consiglio comunale. Urne aperte oggi dalle 7 alle 22 e domani dalle 7 alle 14.

Nel capoluogo megarese gli elettori sono 32.451, a Floridia sono 20.073.

Ad Augusta sono 5 i candidati a sindaco in lizza (Massimo Casertano, Massimo Carrubba, Cettina Di Pietro, Pippo Gulino e Peppe di Mare) con un totale di 12 liste per 278 candidati consiglieri; a Floridia i candidati a sindaco sono 7 (Lino Romano, Cristian Fontana, Marco Carianni, Giovanni Limoli, Gaetano Gallitto, Salvatore Burgio e Claudia Faraci) con 15 liste e 237 candidati consiglieri.

In entrambi i Comuni, avendo una popolazione superiore a 15.000 abitanti, viene eletto sindaco il candidato che ottiene almeno il 40% dei voti validi al primo turno. In caso contrario, si procederà al ballottaggio e risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto più voti. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 18 e lunedì 19 ottobre,

L'elettore può scegliere di votare per una lista, attribuendo così automaticamente la preferenza anche al candidato sindaco collegato (effetto trascinamento), oppure può votare solo per il candidato sindaco. Si può inoltre effettuare il "voto disgiunto", votando per un candidato sindaco e per una lista ad esso non collegata.

Infine, per il consiglio comunale, l'elettore può esprimere la propria preferenza scrivendo il cognome, o nome e cognome in caso di omonimia, del candidato prescelto di fianco al simbolo della lista. Qualora esprima due preferenze, dovranno essere una di genere maschile e l'altra di genere femminile, pena la nullità della seconda.

Quest'anno, considerata l'emergenza epidemiologica da covid 19 l'elettore dovrà recarsi al seggio elettorale munito di apposita mascherina protettiva.