Augusta, Dl Agosto: 375mila euro per gestire i flussi migratori

Tre milioni di euro per il 2020 in favore dei Comuni siciliani coinvolti maggiormente nella gestione dei flussi migratori. A beneficiarne nello specifico saranno Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta che riceveranno 375mila euro a testa.

In prima battuta l'interlocuzione dei parlamentari pentastellati siciliani con il ministro degli Interni, Luciana Lamorgese e con il Premier Giuseppe Conte. La misura di sostegno è stata poi resa possibile grazie a un emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle al cosiddetto Dl Agosto.

Le risorse potranno essere utilizzate per fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del Covid-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori.

Un decreto del Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Economia e finanza, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, definirà i criteri e le modalità di gestione delle risorse, nonché le modalità di monitoraggio della spesa.