Coronavirus, 10 positivi negli ultimi giorni in provincia di Siracusa: In Sicilia sono 182

Nuova impennata di positivi in Sicilia. Secondo l’ultimo rilevamento del ministero della Salute nelle ultime 24 ore nella nostra isola si sono registrati altri 182 casi, due dei quali migranti ospiti nell'hotspot di Lampedusa.

In provincia di Siracusa sono 10, ma si tratta di quelli registrati negli ultimi giorni e dei quali vi abbiamo già dato notizia: 9 all'ospedale di lentini ( i 5 iniziali più i successivi 4 e la partoriente dell'Umberto I). Sono stati in tutto 250 i tamponi effettuati in ambito ospedaliero.

Il bilancio complessivo conta 322 ricoverati:altri 20 in terapia intensiva, 2829 in isolamento domiciliare e altri 3 decessi. I positivi attuali sono 2.171.

I casi nelle singole province vede sempre Palermo con la maggior parte dei nuovi positivi: 52, a Catania 42, a Messina 11, a Trapani 28, a Ragusa 8, ad Agrigento 4, a Enna 1 e a Caltanissetta 26.