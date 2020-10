Siracusa, l'associazione Astrea ricorda Ketty Gallia

Rossana La Monica, presidente dell'associazione Astra in memoria di Stefano Biondo, ricorda, a tre anni dalla scomparsa, Concetta Gallia, detta “Ketty”, vice

presidente dell’associazione. Rossana La Monica ne ricorda la figura e le doti di grande altruismo.

Ketty ha segnato la sua breve ma intensa vita da atti di altruismo, solidarietà e alto senso civico. Ancor prima di fondare nel 2012, l’associazione Astrea in

memoria di Stefano Biondo, con Rossana La Monica ed Eleonora Zuppardi, era per il suo quartiere, la borgata, un faro per tutte le persone e famiglie in difficoltà ed era volontaria Avo nel reparto di psichiatria.