Catania, caso Gregoretti: il Pm chiede di nuovo l'archiviazione

Udienza preliminare questa mattina a Catania per la richiesta di rinvio a giudizio per sequestro di persona dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini.

La Procura ha nuovamente richiesto, come aveva fatto nella prima fase del procedimento, l'archiviazione del leader leghista dall'accusa di sequestro di persona. Salvini è accusato di avere abusato dei suoi poteri per privare della libertà libertà personale i 131 migranti bloccati a bordo della Gregoretti dalle 00:35 del 27 luglio 2019 fino al pomeriggio del 31 luglio" successivo, quando la nave della Guardia costiera italiana è giunta l'autorizzazione allo sbarco nel porto di Augusta, nel Siracusano. Accuse che l'ex ministro ha sempre respinto con forza, come ha ribadito nella sua memoria difensiva di 50 pagine depositata alla segreteria del Gip di Catania.