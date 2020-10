Siracusa, doppia incursione contro il centro antiviolenza Ipazia: Daniela La Runa "Siamo sotto attacco"

Non c'è pace per l'avvocato Daniela La Runa presidente del Centro antiviolenza Ipazia di Siracusa, che opera da anni a tutela delle donne vittime di violenza.

Ieri sera qualcuno, di sicuro non ben intenzionato, ha cercato di entrare nella sede del centro: "Erano circa le 19,20/20 - ci racconta - quando sono stata chiamata dalla Polizia che aveva ricevuto una segnalazione su un uomo che stava cercando di forzare la porta d'ingresso: Al mio arrivo ho potuto verificare che qualcuno aveva danneggiato a calci la porta. Poco dopo sono stata richiamata perché qualcuno aveva portato a termine l'opera, sfondando parte della porta. Abbiamo messo mobili e quanto avevamo, creando una sorta di barricata per proteggere l'ingresso".

Non è la prima volta che l'avvocato La Runa si trova a fronteggiare questo genere di situazioni. Nel 2018 l'incendio della sua auto, il 12 settembre scorso la stessa sorte è toccata al furgone del marito, Sanvatore Russo, anch'egli impegnato attivamente nel sociale. Entrambi i mezzi erano parcheggiati sotto casa.

Adesso l'attacco diretto al centro antiviolenza: "Siamo qui....con un senso di solitudine e di pericolo unico" commenta quasi con scoramento.