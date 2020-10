Siracusa, il Comitato Ortigia Sostenibile lascia il Patto civico: "Proseguiremo nell'opera di tutela del Caravaggio"

Il Comitato Ortigia Sostenibile si sfila dal Patto civico per la tutela del Seppellimento di Santa Lucia.

Ne danno notizia il presidente onorario Salvo Salerno e Corrado Giuliano: "Sia chiaro che il Comitato Ortigia Sostenibile - viene precisato - non dismetterà le iniziative pubbliche a tutela del Caravaggio, primario Bene culturale dei siracusani, insieme identitario e devozionale. In tal senso Salerno ha già manifestato al prof. Paolo Giansiracusa la disponibilità di Ortigia Sostenibile a proseguire nella cooperazione, purchè con i soggetti idonei e nella chiarezza dei ruoli, al fine di codificare il più adeguato statuto giuridico (proprietà e molto altro) del Dipinto, che lo metta definitivamente al riparo da future perverse incursioni di falsa valorizzazione".

In particolare viene posto l'accento sulla necessità di "disciplinare la tutela e valorizzazione del Dipinto con Accordi pubblici tra la linea istituzionale formata da Stato-Regione-Comune da una parte, e l’Arcidiocesi dall’altra". Da qui l'ennesimo richiamo all'azione rivolta al sindaco Italia: "Incombe al Comune di Siracusa, in persona del sindaco e di nessun altro, l’obbligo ineludibile di riscattare le inerzie e le paradossali divaricazioni, recuperando con la dignità che sarebbe consona, il senso di responsabilità delle proprie competenze, sia storiche sia attuali alla luce di quanto stabiliscono gli articoli 9 ,10 e 112 del Codice dei Beni Culturali, disattesi e violati da tutte le Parti in causa, che se ne sono approfittate, coi risultati che sono evidenti a tutti".