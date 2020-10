Trump ricoverato all'ospedale militare Walter Reed

l presidente Usa Trump,positivo al Covid,ha febbre e tosse. Ricoverato all' ospedale militare Walter Reed, "sta riposando bene,non ha bisogno di ossigeno supplementare"e sta assumendo l'antivirale Remdesivir. In quarantena la first Lady Melania, con tosse e mal di testa. Trump ha twittato: "Penso di cavarmela bene, grazie a tutti".

Tsunami per le presidenziali.Cancellati tappa in Florida e altri eventi elettorali. Biden,lo sfidante,fa gli auguri al presidente e cancella gli spot negativi contro di lui, ma Trump non fa lo stesso