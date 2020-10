Prorogato l'affidamento dello stadio De Simone all'Asd Siracusa fino al 31 dicembre

Lo stadi comunale Nicola De Simone continuerà ad essere gestito dall'Asd Siracusa fino al 31 dicembre 2020.

Il primo ottobre è stato sottoscritta, tra il Settore Sport del Comune di Siracusa e l'associazione sportiva, la convenzione alle medesime condizioni e agli stessi termini previsti dalla Convenzione sottoscritta il 6 febbraio scorso, prima dell'emergenza covid che ha segnato la chiusura dell'impianto e la sospensione dell'attività sportiva.

A luglio scorso una delibera del Commissario Straordinario ha inserito il campo di calcio tra i beni immobili di proprietà comunale da valorizzare e dare in concessione a terzi. Da qui l'atto conseguente della giunta che ha dato mandato al dirigente del Settore Sport di avviare le procedure per la concessione a terzi della gestione della struttura sportiva di proprietà comunale per un periodo di anni 7.

La procedura è già in fase di avvio; nelle more della selezione di un nuovo affidatario, visto che la Asd Siracusa ha formalmente confermato la propria disponibilità a proseguire la gestione degli impianti, è stata stipulata la proroga tecnica.