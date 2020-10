Coronavirus, un nuovo positivo in provincia di Siracusa. In Sicilia 140

Un nuovo positivo da covid in provincia di Siracusa nelle ultime 24 ore. Questo quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute.

In Sicilia sono 140 con 303 ricoverati, oltre a 21 in terapia intensiva e 2.724 in isolamento domiciliare. Altri due decessi. In totale i positivi attuali sono 3.048.

I nuovi casi sono così distribuiti nelle altre province dell'Isola: 14 a Trapani, 62 a Palermo, 6 ad Agrigento, 10 a Caltanissetta, 1 a Enna, 6 a Ragusa, 36 a Catania e 4 a Messina.