Priolo, auto si ribalta vicino l'Ias: una bambina in elisoccorso a Catania

Incidente autonomo oggi pomeriggio a Priolo vicino l'Ias. Un'auto, che procedeva in direzione mare, è finita ribaltata dopo che la donna alla guida ha perso il controllo del mezzo. Insieme a lei a bordo della vettura una bambina sotto i 10 anni di età. La bambina è stata trasportata in elisoccorso a Catania, pare per un trauma cranico.

Sul posto la Polizia di Stato, la Municipale, e i Carabinieri, oltre al 118.