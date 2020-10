Stop al campionato di A1 di pallanuoto, l'Ortigia non parte per Firenze

Sospensione per il campionato di A 1 di pallanuoto a seguito dei casi covid riscontrati in atleti di alcuni club.

A darne notizia è il Circolo Canottieri Ortigia: la decisione è arrivata al termine della riunione fra le società.

La squadra dell'Ortigia pertanto non partirà oggi per Firenze, dove era prevista la gara contro la Florentia, valida per la prima giornata di campionato.

"Nei prossimi giorni - si legge nella nota della società biancoverde - si attendono novità dalla Fin che dovrà decidere quando potrà ripartire il campionato e se proseguire con la formula attuale o elaborarne una nuova.