Siracusa, pescatore sanzionato in Ortigia: aveva raccolto circa 400 ricci

Ricci sequestrati e attrezzatura sequestrata: all'alba di ieri l'intervento della Guardia Costiera di Siracusa che ha intercettato al traverso del lungomare di Ortigia un gozzo con una persona a bordo, intenta ad assistere un pescatore subacqueo munito di autorespiratore.

il sub, al momento del controllo, aveva lasciato sul fondale marino i retino con circa 400 ricci e l’autorespiratore. Questi sono stati recuperati da un sommozzatore dell’Area Marina Protetta del Plemmirio.

I ricci, ancora vivi, sono stati rigettati in mare.

Da qui la sanzione elevata a carico del pescatore per pesca subacquea sportiva con l’ausilio di autorespiratore e pesca di riccio di mare oltre il limite consentito.