Coronavirus, Trump e la moglie Melania positivi

Questa sera la first lady ed io siamo risultati positivi al Covid-19. Inizieremo immediatamente la nostra quarantena e il processo di ripresa. Ce la faremo insieme".

Così ha twittato Donald Trump. Il medico del presidente ha comunicato che i due stanno bene e che Trump "continuerà a lavorare e svolgere le sue funzioni restando alla Casa Bianca". Il viaggio previsto per oggi in Florida nell'ambito della campagna per le presidenziali è stato annullato.