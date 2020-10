Priolo, un link della Pubblica istruzione per accedere alla refezione scolastica

I genitori degli alunni interessati ad usufruire della refezione scoastica dovranno collegarsi al link del Comune https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMQ1yPnciX7xFYvOSHyGmZFfzdEOqaoS1ApG9VSponJ050Yw/vie wform?usp=pp_url, inserendo i dati richiesti dal modulo on line. In risposta, l’ufficio municipale Pubblica Istruzione invierà username e password per accedere al nuovo sistema di gestione digitale della refezione scolastica. Coloro che si trovano in possesso dei buoni pasto dell’anno precedente sono invitati a riconsegnarli all’apposito ufficio, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00. Una volta consegnati saranno convertiti in credito utilizzabile con il nuovo sistema informatico.