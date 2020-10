Siracusa, omicidio Pippo Scarso: giovane condannato a 17 anni

Condanna a 17 anni di carcere per Andrea Tranchina, il 23enne siracusano accusato di aver dato fuoco ad un anziano, insieme ad un amico, nella notte tra il primo ed il due di ottobre del 2016. Così pubblica il Giornale di Sicilia.

La vittima, Giuseppe Scarso, 80 anni, morì settimane dopo all'ospedale Cannizzaro di Catania, a causa delle ustioni riportate.

In primo grado, il giovane imputato era stato condannato a 20 anni di reclusione mentre il suo amico, Marco Gennaro, 23 anni, è stato già condannato in Appello a 16 anni di carcere.

Furono le immagini delle telecamere di sicurezza di un distributore di benzina, in via Grottasanta, a fornire i primi indizi alle forze dell’ordine per risalire all’identità degli indagati, che fino a quel momento erano incensurati.

La svolta arrivò con le dichiarazioni di un amico degli imputati che raccontò di quegli episodi di molestie.