Lentini, evade i domiciliari: fa la spesa e non paga. Arrestato

Evade i domiciliari per andare al supermercato, ma dopo aver fatto la spesa non passa dalla cassa per pagare. Vengono allertati i Carabinieri che, dopo aver visionato le immagini del sistema di videosorveglianza, riconoscono Massimo Riccardo Gaeta 52 anni, in atto sottoposto agli arresti in casa.

Alle contestazioni dei militari dell'Arma, Gaeta reagisce male con minacce, calci e pugni.

L'uomo è stato arrestato con l’accusa di evasione, minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Non gli è stata invece contestata l’accusa di furto perché il titolare del supermercato, essendo stato risarcito dai familiari, non ha sporto denuncia.

In attesa dell’udienza di convalida, Gaeta è stato nuovamente ristretto agli arresti domiciliari.