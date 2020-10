Priolo, Giovanni Mignosa è il nuovo comandante dei Vigili Urbani

Giovanni Mignosa è il nuovo Comandante dei Vigili Urbani di Priolo Gargallo. Mignosa, 61 anni, torna a Priolo dopo l’esperienza appena conclusa a Sortino come Comandante di Polizia Locale e dopo 10 anni trascorsi presso la Procura della Repubblica di Siracusa da Commissario di Polizia Municipale.

“Faccio ritorno a Priolo dopo 11 anni - ha commentato Mignosa - semplicemente per fare il mio dovere, per lavorare in primis da Vigile insieme ai colleghi e poi come Comandante. Ringrazio il mio predecessore, Pippo Carpinteri per l’ottimo lavoro svolto e il Sindaco Pippo Gianni per avermi chiamato a prestare servizio nel mio paese”.

“Ho voluto fortemente – ha commentato il sindaco Gianni - che Mignosa tornasse a Priolo. In un momento così impegnativo sotto l’aspetto dell’ordine e della sicurezza, anche a causa del moltiplicarsi delle attività per l’emergenza Covid, c’era bisogno della sua grande esperienza e del suo rigore morale”.

Giovanni Mignosa subentra a Pippo Carpinteri, che ha lasciato il Comando dei Vigili Urbani di Priolo per prestare servizio presso l’Ufficio Dogane e Monopoli di Siracusa.