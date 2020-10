Elezioni 2012, il Cga dà ragione a Pippo Gianni: "Giustizia è fatta"

Il Cga cambia l'esito delle elezioni regionali del 2012, revocando per dolo del giudice la sentenza amministrativa che porto alla ripetizione due anni dopo, del voto in 9 sezioni di Rosolini. Una ripetizione che porto per una manciata di voti Pippo Gennuso sugli scranni del parlamento regionale, lasciando fuori Pippo Gianni, che invece, era risultato eletto nella precedente tornata.

La legislatura è ormai conclusa e questa sentenza non avrà ripercussioni pratiche, ma Pippo Gianni è ancora pronto a dar battaglia:

“Giustizia è fatta - così esordisce Gianni al telefono - Sono felice per una sentenza che è perfetta e precisa, 63 pagine nelle quali viene messo alla luce un sistema micidiale che noi avevamo spiegato ed ampiamente illustrato. E' la prima sentenza in Italia - aggiunge - revocata per dolo del giudice. Adesso, con i miei avvocati - conclude - stiamo già preparando richieste di risarcimento a tappeto: tutti risponderanno di quanto hanno fatto".