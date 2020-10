Riscontrati a Lentini 4 dei 5 positivi di oggi: sono un medico e 3 infermieri dell'ospedale

Dei 5 positivi registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Siracusa 4 sono a Lentini. Si tratta di un medico e 3 infermieri che non risiedono a Lentini ma vi lavorano, per l'esattezza nel reparto di chirurgia dell'ospedale.

Attivato il protocollo che prevede tamponi per tutti coloro che sono entrati in contatto con i 4 positivi.

Il direttore dell'ospedale ha deciso di restringere l'accesso in ospedale solo per i casi urgenti. Decisa anche la sospensione dell'ingresso nel nosocomio per i non pazienti.

L'esito di alcuni tamponi è già arrivato ed è negativo. Nelle prossime ore arriverà l'esito della ripetizione di altri 4 o 5 tamponi di persone che presentano sintomatologia che in prima battuta erano risultati negativi.