Siracusa, da lunedì riprende la pulizia delle caditoie stradali

Riprendono gli interventi di pulizia delle caditoie stradali a Siracusa per consentire il regolare deflusso dell'acqua piovana.

Gli operai della Tekra inizieranno lunedì prossimo: i lavori si concluderanno il 16 ottobre.

Il 5 e 6 ottobre saranno pulite le caditoie di viale Santa Panagia; 7 e 8 quelle di viale dei Comuni e via Augusta; 9 e 10, lavori in via Italia 103 e in via Giuseppe Rizza; 12 e 13, viale Luigi Cadorna; 14 e 15, corso Timoleonte, via Mosco e via Re Ierone I; 16 ottobre, piazza della Provincia e via Lentini.

Per rendere più agevoli gli interventi, il settore Mobilità e trasporti ha emesso un'ordinanza con la quale autorizza, dalle 6 alle 18,30, il restringimento delle carreggiate per una lunghezza di 10 metri in corrispondenza delle caditoie interessate dai lavori. Negli stessi tratti di strada sarà vietato parcheggiare e sarà consentita la rimozione dei mezzi.

Intanto domani, lunedì e martedì prossimi si proseguirà con il tracciamento delle corsie ciclabili in viale Tica, dall'altezza del civico 20 in direzione viale Zecchino. Anche in questo caso il settore Mobilità e trasporti ha previsto, dalle 7 alle 18 delle tre giornate, l'istituzione del divieto di sosta e la rimozione dei mezzi nei tratti interessati dai lavori.