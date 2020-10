Lampadina sospesa, l'iniziativa di solidarietà dell'associazione Astrea

Sabato 3 ottobre, da Bricocenter a Melilli, dalle 9 alle 21 si terrà l’iniziativa “La lampadina sospesa”, a cura dell’associazione Astrea in memoria di Stefano Biondo Onlus, che ha l’obiettivo di raccogliere e donare lampadine a basso consumo alle famiglie in condizioni di bisogno.

Per partecipare all’iniziativa, sarà sufficiente acquistare una lampadina a risparmio energetico e donarla ai volontari dell’associazione che saranno in negozio, subito dopo le casse.

Si tratta di un piccolo contributo per aiutare tante famiglie e fronteggiare la lotta contro la povertà energetica, ovvero l’incapacità economica di far fronte alle spese per i bisogni energetici essenziali come riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica.