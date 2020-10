Al via la campagna "Nastro Rosa" per la prevenzione del tumore al seno

Parte anche quest'anno la campagna nazionale Lilt for women/ Nastro Rosa della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, giunta alla XXVIII edizione.

Le donne potranno recarsi in tutti gli spazi dedicati alla prevenzione oncologica a Siracusa, Augusta, Avola, Pachino, Buccheri dove i senologi saranno a disposizione per le visite cliniche e per gli esami strumentali necessari.

“Il tumore al seno - dichiara il Presidente della Lilt di Siracusa, Lazzaro - ha ormai raggiunto livelli di guarigione altissimi e questo grazie all’adozione di buone pratiche di prevenzione primaria, adottando sani stili di vita, e secondaria, con controlli specialistici periodici. E' fondamentale scoprire il tumore al suo inizio, la probabilità di guarire tumori che misurano meno di un centimetro è di oltre il 90%. Gli interventi sono sempre conservativi e non procurano danni estetici.

Per la vision anche quest’anno molti monumenti de territorio saranno illuminati di rosa e di questo dobbiamo ringraziare i Comuni, visto che è attiva da tempo una convenzione tra la Lilt nazionale e l’Anci".