Ultima tappa di Costa Deliziosa che dice "Arrivederci" a Siracusa

Costa Deliziosa ha effettuato oggi il suo ultimo scalo a Siracusa. In totale la nave si è fermata nel capoluogo quattro volte, ogni giovedì dal 10 settembre al primo ottobre, con una sosta prolungata di 11 ore circa, dalle 9 alle 20, che ha consentito agli ospiti di scoprire la città e le destinazioni limitrofe, come Pantalica e Noto, in totale sicurezza grazie all’applicazione del Costa Safety Protocol, il protocollo sanitario che contiene nuove misure operative adeguate alle esigenze della situazione Covid-19.

"Siracusa è una destinazione che ha riscosso grande successo nell’itinerario di Costa Deliziosa - ha dichiarato Carlo Schiavon, Country Manager Italia Costa Crociere. Per questo - ha aggiunto - valuteremo eventuali opportunità di fare altri scali in futuro a Siracusa, compatibilmente con uno scenario che è in costante evoluzione”.

“Ringrazio Costa Crociere per la grande opportunità che ci è stata offerta - commenta il sindaco Italia - ripagata comunque dalle positive valutazioni che sono venute da parte di migliaia di nostri connazionali che in queste settimane hanno conosciuto ed apprezzato il nostro immenso patrimonio culturale, monumentale e paesaggistico. Sarebbe un segnale importante che l’auspicata ripresa della tappa siracusana arrivasse prima possibile, magari approfittando delle condizioni climatiche favorevoli che la nostra area offre rispetto ad altre”.

Per l’assessore al Turismo, Alessandro Schembari “Il gradimento verso la nostra città e l’accoglienza della nostra gente confermano e premiano il grande lavoro di promozione dell’immagine turistica portata avanti in questi anni. Vuol dire che il brand Siracusa è vincente, che la città è ormai inserita nei grandi circuiti turistici rispetto ai quali può affermare una capacità di diversificazione della sua offerta".