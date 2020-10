Lentini, merce rubata in casa di un romeno ai domiciliari: denunciato

Aveva in casa un orologio Rolex, numerosi utensili da bricolage, prodotti per la cura e l’igiene della persona e una ingente quantità di formaggio e maxi stecche di cioccolato, di provenienza furtiva. E così, oltre al provvedimento di carcerazione in aggravamento alla misura dei domiciliari cui era sottoposto per rapina impropria, un romeno di 32 anni, Vali Menes,è stato anche denunciato per ricettazione.

Ieri pomeriggio a Lentini l'esecuzione dell'ordine di carcerazione, emesso il 19 giugno 2019, dalla Corte di Appello di Reggio Calabria.

La perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento della merce rubata.

Lo straniero è stato trasferito nella casa circondariale di Cavadonna.