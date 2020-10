Siracusa, "Puliamo il mondo 2020": i volontari alla Balza Akradina

Il circolo Chico Mendes Onlus di Siracusa parteciperà, quest'anno, alla giornata nazionale "Puliamo il Mondo 2020" ripulendo sabato 3 ottobre il Parco Giovanni Paolo II alla Balza Akradina, a Siracusa.

I partecipanti dovranno rispettare le procedure di sicurezza anti covid: appuntamento alla Balza Akradina, muniti di mascherina, dalle 9:30.

Puliamo il mondo 2020 è realizzato in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e gode del patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di Upi (Unione Province Italiane), FederParchi, Unep (Programma per l’Ambiente delle Nazioni Unite).

Tra gli obiettivi di Puliamo il Mondo si inserisce, ormai da qualche anno, l'obiettivo di promuovere, insieme alla cura dell’ambiente, uno spirito di comunità fatto di tolleranza, solidarietà e integrazione.