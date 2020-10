Palazzolo, riapre la Chiesa dell'Immacolata: custodisce la Madonna con il bambino di Francesco Laurana

Riapre, domenica 4 ottobre, a Palazzolo Acreide la Chiesa dell’Immacolata che custodisce la Madonna con il bambino di Francesco Laurana.

La statua, considerata la più bella Vergine di Laurana per via della perfezione raggiunta nell’espressione artistica dallo scultore, è realizzata in marmo bianco di Carrara ed è stata realizzata tra il 1471 e il 1472.

Restaurata poi nel 1988 dal Centro Regionale Progettazione e Restauro di Palermo con un intervento curato da Lorella Pellegrino.