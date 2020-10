Siracusa, furti in Ortigia: arrestato il presunto autore

Ordinanza di custodia cautelare per il presunto autore di una serie di furti compiuti in Ortigia ai danni di abitazioni private ed esercizi commerciali.

Andrea Aliano, siracusano di 38 anni, già noto alle forze dell'ordine, è ritenuto responsabile di 3 furti compiuti nel 2018 in concorso con un complice.

Uno facendo il “palo”, l’altro compiendo materialmente la sottrazione dei beni, riuscirono ad intrufolarsi in un'abitazione, da dove portarono via un televisore, e in un ristorante, portando via il denaro custodito nei registratori di cassa. In un altro momento si impossessarono di un motociclo parcheggiato in strada.

I Carabinieri, a seguito delle denunce presentate, hanno avviato le indagini del caso, che, avvalendosi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza sono arrivati ad identificare Aliano.

L'uomo, a cui è stata notificata la misura cautelare degli arresti domiciliari, si trova attualmente nel aarcere Piazza Lanza a Catania dove si trova ristretto per altra causa.