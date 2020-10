Priolo, ladri in azione all'istituto comprensivo Manzoni: portati via notebook e video proiettori

Brutta sorpresa questa mattina per docenti e alunni dell'istituto comprensivo Alessandro Manzoni di Priolo.

Nella notte ignoti hanno fatto irruzione nei locali della scuola, portando via una decina di notebook collegati alle Lim e un paio di videoproiettori. Manomesse anche le porte della Presidenza e del Dsga, ma essendo blindate non sono state scardinate.

La scoperta dell'avvenuto furto questa mattina, all'arrivo del personale nei locali scolastici. Docenti e alunni sono rimasti in cortile fino alle 9 circa, in attesa che i Carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi del caso, terminassero il sopralluogo. Acquisite le immagini del sistema di video sorveglianza che serviranno, se possibile, ad individuare i responsabili del furto.

"Abbiamo preso tutte le precauzioni del caso - ci dice il dirigente Lonero - prima di far rientrare i ragazzi in classe abbiamo provveduto a sanificare tutte le aule".